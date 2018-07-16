Fibaro здесь, Fibaro там…

16.07.2018 15:00 Компанию Fibar Group S.A., производителя устройств для оснащения «умного дома» категории DIY («своими руками»), реализуемых под маркой Fibaro, приобрела итальянская Nice Group. Сумма сделки составила 63 миллиона Евро, или 73 миллиона долларов США. Примечательно, что покупка состоялась вскоре после того, как Nice Group стала владельцем другой компании, также работавшей в области домашней автоматизации. Речь идёт об Abode, производителе систем безопасности, предназначенных как для профессиональных инсталляций, так и для установки силами самих домовладельцев. Покупка Abode состоялась в апреле 2018 года, а в 2017 году Nice впервые приняла участие в выставке CEDIA Expo 2017. Сама Nice производит моторизованные ворота, гаражные двери, солнцезащитные системы и пр. Связанные новости: Fibaro объявляет о партнёрстве с Qnap - 18.04.2017 13:30 Вернуться к списку новостей