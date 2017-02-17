FiiO: новый портативный Hi-Fi-плеер X5 третьего поколения
FiiO уже во второй раз модернизирует одну из самых популярных моделей Hi-Fi-плееров. Разработчики уделили особое внимание обработке аудио, а также как следует потрудились над тем, чтобы сделать гаджет более универсальным. FiiO X5 третьего поколения можно использовать в автомобиле (режим In-Vehicle), подключать его к ПК в качестве USB-ЦАП или к другим устройствам – с помощью усилителя/док-станции FiiO K5.
Обновлённый X5 может работать в двух режимах. Pure Music обеспечивает максимально чистое звучание, не позволяя запускать сторонние приложения. В режиме Android устройство становится многофункциональным. Используемый 32-битный ЦАП декодирует звук с частотой дискретизации до 768 кГц – весьма впечатляюще для портативного проигрывателя. Встроенная память на 32 Гб может быть увеличена с помощью карт MicroSD (плеер оснащён двумя слотами); максимальная суммарная ёмкость составляет 512 Гб. Благодаря мощности батареи плеер способен воспроизводить музыку в течение 10 часов, а подзарядить аккумулятор можно за полтора часа, используя ускоренный режим зарядки. В продаже плеер FiiO X5 III появится в марте 2017 года.
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