Фильм «Изгой-один: Звездные войны. Истории» в форматах Dolby Vision и Dolby Atmos

03.01.2017 12:00 Компания Dolby Laboratories и киностудия The Walt Disney Studios объявили о том, что фильм «Изгой-один: Звездные войны. Истории» покажут в 50 действующих кинотеатрах Dolby Cinema по всему миру. Кинотеатры Dolby Cinema оснащены технологиями Dolby Vision и Dolby Atmos.



Представители обеих компаний считают, что фильм идеально подходит для технологий Dolby. Зрителям обещают «невероятные впечатления» от картинки и звука. Президент производственного отдела The Walt Disney Studios Джефф Миллер (Jeff Miller) сказал, что «технологии Dolby Vision и Dolby Atmos прекрасно передают чернильную глубину космоса, красочные новые миры и великолепно демонстрируют звуковые эффекты».



В кинотеатрах Dolby Cinema используется система визуализации Dolby Vision с современной оптикой и технологией обработки изображения, которые позволяют увеличить динамический диапазон проектора за счет улучшенной цветопередачи и высокого уровня контрастности. Также в залах Dolby Cinema используется аудиотехнология Dolby Atmos, благодаря которой достигается реалистичное объемное звучание.