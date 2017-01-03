ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Конкурс домашних кинозалов

Конкурс «Лучший интерьер домашнего кинотеатра» является международным. Правила участия – простые....

Куда пойти в январе

Москва перенасыщена событиями в любое время года, а уж в январе – особенно, одни бесконечные ЁЛКИ,...

Фестиваль "Быть Добру!"

С 9 по 12 июня 2017 года пройдет музыкальный волонтёрский фестиваль "Быть Добру!". Точное место...

Фильм «Изгой-один: Звездные войны. Истории» в форматах Dolby Vision и Dolby Atmos


03.01.2017 12:00

 

 

Компания Dolby Laboratories и киностудия The Walt Disney Studios объявили о том, что фильм «Изгой-один: Звездные войны. Истории» покажут в 50 действующих кинотеатрах Dolby Cinema по всему миру. Кинотеатры Dolby Cinema оснащены технологиями Dolby Vision и Dolby Atmos.

Представители обеих компаний считают, что фильм идеально подходит для технологий Dolby. Зрителям обещают «невероятные впечатления» от картинки и звука. Президент производственного отдела The Walt Disney Studios Джефф Миллер (Jeff Miller) сказал, что «технологии Dolby Vision и Dolby Atmos прекрасно передают чернильную глубину космоса, красочные новые миры и великолепно демонстрируют звуковые эффекты».

В кинотеатрах Dolby Cinema используется система визуализации Dolby Vision с современной оптикой и технологией обработки изображения, которые позволяют увеличить динамический диапазон проектора за счет улучшенной цветопередачи и высокого уровня контрастности. Также в залах Dolby Cinema используется аудиотехнология Dolby Atmos, благодаря которой достигается реалистичное объемное звучание.

Связанные новости:
 Dolby Atmos на Xbox One и Xbox One S - 07.01.2017 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007