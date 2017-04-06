Final: новинки из Японии

06.04.2017 13:03 Компания Final (Япония) порадовала любителей качественного звука парой интересных новинок. Внутриканальные наушники FI-BA-SST – обновлённая версия выпускавшейся ранее модели FI-BA-SS (Final Bass). Наушники оснащены новыми широкополосными балансными арматурными драйверами, которые являются собственной разработкой Final, и имеют ручную настройку. Фирменная технология BAM (Balancing Air Movement) обеспечивает глубокие басы и богатое пространственное звучание. Корпус наушников сделан из стали; кабель (OFC с серебряным напылением) закреплен цанговым методом и не проникает внутрь корпуса во избежание нарушения звуковых характеристик. Вторая новинка – сменные кабели Final для наушников. Они комплектуются универсальными высокоточными MMCX коннекторами швейцарского производства. В серии представлены кабели с прямыми и угловыми MMCX коннекторами, рассчитаные на два типа подключения к гаджетам – через балансный (2,5 мм) или стандартный (3,5 мм) разъемы. Связанные новости: Новые наушники Final Audio - 27.05.2014 10:00 Вернуться к списку новостей