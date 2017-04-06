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Final: новинки из Японии


06.04.2017 13:03

 

 

Компания Final (Япония) порадовала любителей качественного звука парой интересных новинок. 

 

Внутриканальные наушники FI-BA-SST – обновлённая версия выпускавшейся ранее модели FI-BA-SS (Final Bass). Наушники оснащены новыми широкополосными балансными арматурными драйверами, которые являются собственной разработкой Final, и имеют ручную настройку. Фирменная технология BAM (Balancing Air Movement) обеспечивает глубокие басы и богатое пространственное звучание. Корпус наушников сделан из стали; кабель (OFC с серебряным напылением) закреплен цанговым методом и не проникает внутрь корпуса во избежание нарушения звуковых характеристик.

 

Вторая новинка – сменные кабели Final для наушников. Они комплектуются универсальными высокоточными MMCX коннекторами швейцарского производства. В серии представлены кабели с прямыми и угловыми MMCX коннекторами, рассчитаные на два типа подключения к гаджетам –

через балансный (2,5 мм) или стандартный (3,5 мм) разъемы. 

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