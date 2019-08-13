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Финалисты CEDIA Awards


13.08.2019 13:00

 

 

Стали известны финалисты конкурса CEDIA Awards. Обладателями награды ежегодно становятся компании, продукция которых оказалась самой инновационной и технически совершенной.

 

В этом году награды вручат победителям в двух категориях: собственно электронные компоненты и программное обеспечение. Пока экспертное жюри выбрало финалистов, а имена победителей станут известны во время проведения выставки CEDIA Expo – их назовут на стенде Ассоциации (№1301) 12 сентября в три часа дня.

 

В числе тех, кто выбился в финал, компания Barco с видеопроектором Bragi Cinemascope; производители акустических систем Bowers & Wilkins (Formation Duo) и Meridian Audio (DSP640.2 In-Wall);  Samsung со своим новым 82-дюймовым OLED-телевизором Q900 8K и уникальным The Wall Luxury. Среди производителей телевизоров конкуренция особенное высока: наряду с Samsung эксперты «пропустили» в финал компании Bang & Olufsen (Beovision Harmony), LG Electronics (LCD 8K ТВ 75”), Sony Electronics (Master Series Z9G 8K HDR ТВ) и Séura (всепогодные телевизоры серии Shade).

 

Из компаний, работающих в сфере домашней автоматизации, за победу будут бороться Nortek – членов жюри особенно впечатлили интеллектуальные сенсорные панели с распознаванием лица ELAN, Lutron Electronics (диммер для работы cо светодиодными источниками Maestro LED+), Somfy и Savant. Также в списке финалистов оказались Draper, NAD, Seymour-Screen Excellence, SnapAV, Epic Sky Technology, Nexus 21 и Wilson Electronics. В категории «Лучшее новое ПО» финалистов пять: Control4, Crestron (Home OS 3), Savant, D-Tools и Josh.ai.

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