25.11.2016 12:00

Внутриканальные наушники Reference X20i заняли место топовой модели в соответствующей линейке компании Klipsch и выполнены с использованием отборных материалов.



Стильные корпуса наушников X20i изготовлены из прочной хирургической нержавеющей стали методом литья под давлением и оснащены 2-полосными мини-драйверами KG-2625 по технологии AcuPass. Каждый драйвер объединяет в себе два балансных арматурных излучателя: для НЧ (KG-926T) и ВЧ (KG-125B) диапазонов.



Наушники получили слим-версию овальных насадок, причем в комплект входят разные размеры, в том числе двухфланцевые, плюс кожаный чехол для хранения. Съемный кабель с большим поперечным сечением проводника не оснащен коаксиальными мини-коннекторами SSMCX, размеры которых на 35% меньше стандартных соединителей MMCX. На кабеле предусмотрен3-кнопочный пульт ДУ с микрофоном. Наушники X20i работают в диапазоне частот от 5 Гц до 40 кГц, имеют чувствительность 111 дБ и сопротивление 50 Ом.