Флагманский плеер Cayin N8
Цифровой Hi-Fi аудио плеер с сенсорным управлением N8, который компания Cayin впервые показала на выставке High End 2018 в Мюнхене, поступил в продажу.
Новинка оснащена двумя чипами AKM AK4497EQ DAC и способна выполнять собственное декодирование до DSD512 и 64 бит / 768 кГц, воспроизводя все популярные аудио форматы. У плеера шесть входных и выходных разъёмов, что позволяет интегрировать его в домашнюю аудиосистему. При подключении наушников к несимметричному выходу можно выбирать между ламповым и твердотельным усилителем.
Помимо сенсорного экрана у N8 имеется пара многофункциональных колёсиков управления на боковой панели и кнопка «Домой/Вернуться» со световым индикатором режима воспроизведения, поэтому плеером можно управлять вслепую. Устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, технологию быстрой зарядки Quick Charge 2.0 от Qualcomm и Pump Express от MediaTek. Объём внутренней памяти составляет 128 Гб, TF-карты – до 512 Гб; возможно дополнительное увеличение памяти с помощью USB On-The-Go.
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