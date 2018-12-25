25.12.2018 13:30

Цифровой Hi-Fi аудио плеер с сенсорным управлением N8, который компания Cayin впервые показала на выставке High End 2018 в Мюнхене, поступил в продажу.

Новинка оснащена двумя чипами AKM AK4497EQ DAC и способна выполнять собственное декодирование до DSD512 и 64 бит / 768 кГц, воспроизводя все популярные аудио форматы. У плеера шесть входных и выходных разъёмов, что позволяет интегрировать его в домашнюю аудиосистему. При подключении наушников к несимметричному выходу можно выбирать между ламповым и твердотельным усилителем.