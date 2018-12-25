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Флагманский плеер Cayin N8


25.12.2018 13:30

 

 

Цифровой Hi-Fi аудио плеер  с сенсорным управлением N8, который компания Cayin впервые показала на выставке High End 2018 в Мюнхене, поступил в продажу.

 

Новинка оснащена двумя чипами AKM AK4497EQ DAC и способна выполнять собственное декодирование до DSD512 и 64 бит / 768 кГц, воспроизводя все популярные аудио форматы. У плеера шесть входных и выходных разъёмов, что позволяет интегрировать его в домашнюю аудиосистему. При подключении наушников к несимметричному выходу можно выбирать между ламповым и твердотельным усилителем. 

 

Помимо сенсорного экрана у N8 имеется пара многофункциональных колёсиков управления на боковой панели и кнопка «Домой/Вернуться» со световым индикатором режима воспроизведения, поэтому плеером можно управлять вслепую. Устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, технологию быстрой зарядки Quick Charge 2.0 от Qualcomm и Pump Express от MediaTek. Объём внутренней памяти составляет 128 Гб, TF-карты – до 512 Гб; возможно дополнительное увеличение памяти с помощью USB On-The-Go.

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