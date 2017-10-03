Полностью балансная схема с независимыми левым и правым каналами минимизирует искажения при передаче аналогового сигнала. Предусмотрены три режима звукового фильтра: Slow (медленный) – для мягкого и тёплого звучания, Sharp (резкий, чёткий), обеспечивающий большую плотность и упругость, а также Short (краткий, отрывистый) – для тех, кому по душе более динамичное «исполнение». Для того, чтобы снизить вибрацию, конструкторы поместили CD-привод в изолированный бокс со специальным антивибрационным покрытием.