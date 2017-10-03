ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

9 ярких событий сентября

Стряхнув летнюю апатию, начинаем сезон активно и увлекательно. Благо событий для этого...

Флагманский SACD плеер Pioneer PD-70AE


03.10.2017 11:40

 

 

Компания Pioneer выпустила флагманский SACD-проигрыватель PD-70AE с трёхрежимным цифровым фильтром и несерийными электролитическими конденсаторами – последние, по утверждениям разработчиков, позволили повысить качество звука. Устройство можно использовать как внешний ЦАП.

 

Полностью балансная схема с независимыми левым и правым каналами минимизирует искажения  при передаче аналогового сигнала. Предусмотрены три режима звукового фильтра: Slow (медленный) – для мягкого и тёплого звучания, Sharp (резкий, чёткий), обеспечивающий большую плотность и упругость, а также Short (краткий, отрывистый) – для тех, кому по душе более динамичное «исполнение». Для того, чтобы снизить вибрацию, конструкторы поместили CD-привод в изолированный бокс со специальным антивибрационным покрытием. 

 

Начало продаж нового SACD-проигрывателя Pioneer запланировано на ноябрь 2017 года.

Связанные новости:
 Pioneer Rayz Rally: спикерфон для iPhone и iPad - 27.06.2017 15:05
 Pioneer: сетевые плееры N-70AE и N-50AE - 24.05.2017 15:00
 Новинки Pioneer: беспроводная система FAYOLA и колонки MRX - 11.05.2017 17:30
 Pioneer: новые сетевые AV-ресиверы с поддержкой DolbyAtmos и DTS:X - 10.05.2017 11:15
 Pioneer – теперь с поддержкой Chromecast built-in - 04.05.2017 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007