Focal: акустические системы для Dolby Atmos

18.07.2017 17:00 Акустические системы Focal серии Sib Evo предназначены для домашних кинозалов формата Dolby Atmos. Впервые линейка Sib была представлена ещё в 2002 году и почти два десятилетия оставалась в ассортименте французского производителя одной из наиболее востребованных. Новинка позволяет превратить имеющуюся систему конфигурации 5.1 в более современную 5.1.2 без замены всех громкоговорителей, снижая тем самым затраты потребителей на апгрейд их домашних кинотеатров. 5.2.1 комплект Focal Sib Evo состоит из трёх «традиционных» громкоговорителей (Sib Evo), двух колонок с динамиками, предназначенными для воспроизведения Dolby Atmos (Sib Evo Dolby Atmos), и активного сабвуфера (Cub Evo). Все колонки оснащёны 5-дюймовым вуфером из материала Polyflex и дюймовым твитером с шёлковым твитером. В придачу к ним в модели Sib Evo Dolby Atmos имеется 3-дюймовый широкополосный драйвер (также из полифлекса), который «отвечает» за воспроизведение объёмных аудио эффектов, поэтому эти колонки чуть больше по размеру. АЧХ 65 Гц-25 кГц для «обычных» громкоговорителей (-6 дБ на 60 Гц) и 90 Гц-20 кГц для Atmos-каналов (-6 дБ на 75 Гц). Сабвуфер Cub Evo (35 Гц-150 Гц) оснащён 8-дюймовым динамиком и усилителем класса D мощностью 200 Вт. Его можно использовать как в составе системы Sib Evo, так и в других комплектах для домашнего кинозала. Конструкторы уделили особое внимание простоте установки: каждый сателлит уже закреплён на подставке, и пользователю даже не нужно выбирать угол наклона: это уже сделано в соответствии с рекомендациями Dolby. Если новые Sib Evo предполагается использовать в составе системы домашнего кинотеатрат формата 5.1 или 5.1.2, колонку можно расположить горизонтально, "превратив" её в центральный канал. В комплект поставки входит также два крепления для настенного монтажа surround-каналов. Связанные новости: Netflix объявил о поддержке Dolby Atmos - 03.07.2017 09:21 Наушники Focal Spark - 22.06.2017 12:14 Первый Dolby Atmos саундбар от Sony - 17.03.2017 12:05 Dolby Atmos на Xbox One и Xbox One S - 07.01.2017 12:00 Бериллиевая мембрана в наушниках Focal Utopia - 13.07.2016 10:00 Вернуться к списку новостей