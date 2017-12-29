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Focal+Arkamys=французский автомобильный звук


29.12.2017 13:00

 

 

Компания Focal начала сотрудничество с французским разработчиком программных решений для пространственной обработки звука Arkamys. Партнёрство должно привести к созданию полностью французской музыкальной системы для автомобилей.

 

Инновационные технологии обработки звука Arkamys применяются в автомобилях 20 мировых брендов: системой обработки звука Arkamys оснащены более 43 миллионов автомобилей, выпущенных в 2017 году. Архитектура программного обеспечения,  разработанная экспертами компании, позволяет создавать аудиосистемы с различным количеством динамиков. 

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