Focal: беспроводные наушники Spark Wireless

02.08.2017 16:00 В российских специализированных магазинах появились в продаже новые беспроводные наушники с технологией Bluetooth 4.1 от компании Focal. Наушники Focal Spark Wireless с плоским неспутываемым кабелем– модель начального ценового уровня; к слову, в России их розничная цена – 6990 рублей. Они наилучшим образом подходят тем, кто привык вести мобильный образ жизни, одной из неотъемлемых потребностей которого является беспроводное подключение наушников к смартфону или иному мобильному устройству. Новинка от Focal – это сочетание комфорта, качественного звучания и полной свободы передвижения. Характеристики Focal Spark Wireless: АЧХ 20 Гц – 20 кГц, чувствительность 103 дБ, импеданс 16 Ом. Наушники весят всего 14 г, выпускаются в чёрном, сером или розовом цветах и комплектуются удобным чехлом для хранения, тремя парами сменных силиконовых вкладышей и USB кабелем. Заряда элемента питания хватает на 8 часов работы. Связанные новости: Focal: акустические системы для Dolby Atmos - 18.07.2017 17:00 Бериллиевая мембрана в наушниках Focal Utopia - 13.07.2016 10:00 Вернуться к списку новостей