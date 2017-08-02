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Focal: беспроводные наушники Spark Wireless


02.08.2017 16:00

 

 

В российских специализированных магазинах появились в продаже новые беспроводные наушники с технологией Bluetooth 4.1 от компании Focal.

 

Наушники Focal Spark Wireless с плоским неспутываемым кабелем– модель начального ценового уровня; к слову, в России их розничная цена – 6990 рублей. Они наилучшим образом подходят тем, кто привык вести мобильный образ жизни, одной из неотъемлемых потребностей которого является беспроводное подключение наушников к смартфону или иному мобильному устройству.

 

Новинка от Focal – это сочетание комфорта, качественного звучания и полной свободы передвижения. Характеристики Focal Spark Wireless: АЧХ 20 Гц – 20 кГц, чувствительность 103 дБ, импеданс 16 Ом. Наушники весят всего 14 г, выпускаются в чёрном, сером или розовом цветах и комплектуются удобным чехлом для хранения, тремя парами сменных силиконовых вкладышей и USB кабелем. Заряда элемента питания хватает на 8 часов работы. 

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