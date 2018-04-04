Focal: яркие краски весны
Наушники трёх новых расцветок появились в ассортименте компании Focal. Серию Listen Wireless дополнили три модели со словом Chic в названии – корпуса этих наушников окрашены в серо-синий (Blue), оливковый (Olive) и фиолетовый (Purple) цвета.
Технические характеристики не менялись; изменения коснулись только внешнего вида наушников. Listen Wireless Chic поддерживают Bluetooth 4.1 aptX. Диаметр используемых динамиков – 40 мм, для их производства используется титан и фирменный материал Майлар от DuPont. Наушники комфортны в ношении благодаря пенному наполнителю с эффектом памяти. Технология Clear Voice Capture улучшает качество передачи голоса при разговорах. Заряда аккумулятора хватает на 20 часов беспрерывного воспроизведения в автономном режиме.
Выбор цветов объясняется современными тенденциями в дизайне: Focal стремится предложить своим поклонникам не только высокое качество звучания, но и стильную продукцию, соответствующую современному образу жизни. В продаже наушники Focal Listen Wireless Chic появятся в мае.
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