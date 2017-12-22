Focal Listen Wireless: новая жизнь без проводов

22.12.2017 11:45 Focal Listen Wireless – компактные накладные беспроводные наушники, созданные с целью обеспечить любителям музыки полную свободу и абсолютный комфорт. Благодаря гибкому и лёгкому оголовью наушники не давят на голову; их можно носить часами, не испытывая неудобств. Пенный наполнитель с эффектом памяти обеспечивает отличную шумоизоляцию. Материал, из которого сделаны чашки наушников, имеет защиту от механических повреждений; амбушюры отделаны мягкой кожей. Заряда элемента питания хватает на 20 часов работы, в режиме ожидания – на 240 часов. Для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор, потребуется три часа. Технология Bluetooth с протоколом 4.1, совместимым с aptX, обеспечивает CD-качество звучания. Дальность подключения - 15 метров. Предусмотрена возможность одновременной работы с наушниками двух устройств; в памяти могут находиться восемь. Двойной направленный микрофон улучшает качество голосовой связи даже при разговоре в шумной среде. Кнопки управления – Bluetooth и включение/выключение, приём звонков, регулировка громкости – расположены на чашках, каждая в своей зоне, отдельно от других. Голосовые подсказки и LED подсветка кнопок оповещают об уровне зарядки, подключении к какому-либо устройству и пр. В комплект поставки входит кабель для традиционного подключения, кабель зарядки USB, мягкий чехол для переноски. Связанные новости: Наушники Focal Clear - 13.10.2017 11:06 Всероссийская премьера: Focal Scala Utopia Evo - 10.10.2017 16:22 Focal: беспроводные наушники Spark Wireless - 02.08.2017 16:00 Focal: акустические системы для Dolby Atmos - 18.07.2017 17:00 Вернуться к списку новостей