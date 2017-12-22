Focal Listen Wireless: новая жизнь без проводов
Focal Listen Wireless – компактные накладные беспроводные наушники, созданные с целью обеспечить любителям музыки полную свободу и абсолютный комфорт.
Благодаря гибкому и лёгкому оголовью наушники не давят на голову; их можно носить часами, не испытывая неудобств. Пенный наполнитель с эффектом памяти обеспечивает отличную шумоизоляцию. Материал, из которого сделаны чашки наушников, имеет защиту от механических повреждений; амбушюры отделаны мягкой кожей.
Заряда элемента питания хватает на 20 часов работы, в режиме ожидания – на 240 часов. Для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор, потребуется три часа. Технология Bluetooth с протоколом 4.1, совместимым с aptX, обеспечивает CD-качество звучания. Дальность подключения - 15 метров. Предусмотрена возможность одновременной работы с наушниками двух устройств; в памяти могут находиться восемь. Двойной направленный микрофон улучшает качество голосовой связи даже при разговоре в шумной среде.
Кнопки управления – Bluetooth и включение/выключение, приём звонков, регулировка громкости – расположены на чашках, каждая в своей зоне, отдельно от других. Голосовые подсказки и LED подсветка кнопок оповещают об уровне зарядки, подключении к какому-либо устройству и пр. В комплект поставки входит кабель для традиционного подключения, кабель зарядки USB, мягкий чехол для переноски.
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