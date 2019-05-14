Focal: новинки к 40-летию бренда

14.05.2019 07:00 Французский производитель акустических систем Focal отмечает в этом году юбилей – 40 лет со дня основания. К праздничной дате конструкторы компании разработали две новинки, модели Spectral 40th и Scala 40th. Spectral 40th представляет собой трёхполосную акустическую систему с фазоинвертором в стиле «нео-ретро». Вторая новинка, Scala 40th – обновлённая версия хайэндной Scala Utopia Evo в специальной отделке (чёрный + серебро): зеркальный корпус и элегантная матовая передняя панель. Focal выпустит всего четыре пары таких колонок. Ещё две новинки – юбилейное «издание» активного студийного монитора Solo6 Be 40th в чёрной отделке и аудиофильские наушники Symphonie 40. Последние будут доступны в двух версиях: для домашнего прослушивания (наушники открытого типа с ЦАП и усилителем Arche) и для активного использования «на ходу» (закрытые наушники с HD плеером QPM Questyle). Два этих решения от Focal появятся в продаже осенью 2019 года и будут комплектоваться эксклюзивным номерным футляром с отделкой из эбенового дерева. К юбилею обновлена и линейка автомобильной акустики, в ней появилась модель F40th с драйверами Flax и парой «пищалок» с бериллиевым куполом; раньше такая комбинация использовалась только в фирменной серии Kanta. Аудио систему можно дополнить пятиканальным усилителем и новым процессором. Связанные новости: Top High End 2019: итоги подведены - 15.04.2019 07:00 Юбилейная серия Focal - 25.03.2019 14:20 Focal презентовал две новинки - 12.02.2019 16:40 Наушники Focal Elegia - 08.10.2018 13:40 Приложение True-Fi: поддержка 150 моделей наушников - 18.06.2018 14:40 Вернуться к списку новостей