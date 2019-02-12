Arche сочетает в себе ЦАП и усилитель класса A, разработанный специально для работы с наушниками и поддерживающий модели с сопротивлением от 16 до 600 Ом. Устройство работает в двух режимах, токовом и гибридном, выполнено по схеме двойного моно с изолированным линейным блоком питания. Два балансных цифро-аналоговых преобразователя обрабатывают сигналы формата PCM частотой до 384 кГц, а также файлы DSD 256 (11,2 Мгц). Предусмотрены индивидуальные предустановки, оптимизированные для каждой модели фирменных наушников. Для подключения наушников имеются два разъёма, балансный XLR 4-pin и Jack 6,35 мм; для подключения источников сигнала – три цифровых входа и один аналоговый вход RCA; для использования ЦАПа с внешними усилителями предусмотрены балансный и RCA выходы.