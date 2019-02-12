ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Focal презентовал две новинки


12.02.2019 16:40

 

 

Компания Focal представила два новых устройства – закрытые аудиофильские наушники Stellia и ЦАП/усилитель Arche. Сегодня состоялась мировая премьера; дата выхода новинок на российский рынок пока не объявлена.

 

Arche сочетает в себе ЦАП и усилитель класса A, разработанный специально для работы с наушниками и поддерживающий модели с сопротивлением от 16 до 600 Ом. Устройство работает в двух режимах, токовом и гибридном, выполнено по схеме двойного моно с изолированным линейным блоком питания. Два балансных цифро-аналоговых преобразователя обрабатывают сигналы формата PCM частотой до 384 кГц, а также файлы DSD 256 (11,2 Мгц). Предусмотрены индивидуальные предустановки, оптимизированные для каждой модели фирменных наушников. Для подключения наушников имеются два разъёма, балансный XLR 4-pin и Jack 6,35 мм; для подключения источников сигнала – три цифровых входа и один аналоговый вход RCA; для использования ЦАПа с внешними усилителями предусмотрены балансный и RCA выходы.

 

Stellia — это наушники референсного класса. Они имеют закрытую конструкцию, оснащаются инновационными полнодиапазонными динамиками 40 мм с мембраной M-формы из бериллия. Сопротивление 35 Ом, чувствительность 106 дБ, АЧХ 5 Гц – 40 кГЦ. Звучание наушников характеризуется исключительной детальностью как на высоких, так и на низких частотах. Чашки Stellia выполнены из нержавеющей стали и отделаны – как и оголовье и амбушюры – натуральной кожей. В комплект поставки входят два кабеля, 4-метровый с разъёмом XLR 4–пин и 1,6-метровый Jack 3,5 мм, адаптер Jack 3,5 мм F – Jack 6,35 мм и кожаный кофр.

Связанные новости:
 Наушники Focal Elegia - 08.10.2018 13:40
 Приложение True-Fi: поддержка 150 моделей наушников - 18.06.2018 14:40
 Итоги премии Top High End 2018 - 16.04.2018 12:00
 Focal: яркие краски весны - 04.04.2018 09:25
 Focal+Arkamys=французский автомобильный звук - 29.12.2017 13:00
 Focal Listen Wireless: новая жизнь без проводов - 22.12.2017 11:45
 Наушники Focal Clear - 13.10.2017 11:06
 Всероссийская премьера: Focal Scala Utopia Evo  - 10.10.2017 16:22
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007