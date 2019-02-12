Focal презентовал две новинки
Компания Focal представила два новых устройства – закрытые аудиофильские наушники Stellia и ЦАП/усилитель Arche. Сегодня состоялась мировая премьера; дата выхода новинок на российский рынок пока не объявлена.
Arche сочетает в себе ЦАП и усилитель класса A, разработанный специально для работы с наушниками и поддерживающий модели с сопротивлением от 16 до 600 Ом. Устройство работает в двух режимах, токовом и гибридном, выполнено по схеме двойного моно с изолированным линейным блоком питания. Два балансных цифро-аналоговых преобразователя обрабатывают сигналы формата PCM частотой до 384 кГц, а также файлы DSD 256 (11,2 Мгц). Предусмотрены индивидуальные предустановки, оптимизированные для каждой модели фирменных наушников. Для подключения наушников имеются два разъёма, балансный XLR 4-pin и Jack 6,35 мм; для подключения источников сигнала – три цифровых входа и один аналоговый вход RCA; для использования ЦАПа с внешними усилителями предусмотрены балансный и RCA выходы.
Stellia — это наушники референсного класса. Они имеют закрытую конструкцию, оснащаются инновационными полнодиапазонными динамиками 40 мм с мембраной M-формы из бериллия. Сопротивление 35 Ом, чувствительность 106 дБ, АЧХ 5 Гц – 40 кГЦ. Звучание наушников характеризуется исключительной детальностью как на высоких, так и на низких частотах. Чашки Stellia выполнены из нержавеющей стали и отделаны – как и оголовье и амбушюры – натуральной кожей. В комплект поставки входят два кабеля, 4-метровый с разъёмом XLR 4–пин и 1,6-метровый Jack 3,5 мм, адаптер Jack 3,5 мм F – Jack 6,35 мм и кожаный кофр.
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