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Фоно-карта для Jadis DA88S


21.02.2018 11:35

 

 

Интегральный ламповый усилитель Jadis DA88S примечателен тем, что, имея все достоинства ламповых моделей, способен прокачать довольно «сложные» колонки, в том числе с достаточно низкой чувствительностью.

 

В конструкции усилителя используются лампы КТ-88. Jadis DA88S обладает великолепным звучанием, а его способность работать с самыми разнообразными громкоговорителями намного превосходят возможности многих других ламповых устройств. Солидность усилителя подчёркивается его немалым весом в 40 кг. 

 

Недавно компания-производитель объявила о возможности «дополнить» DA88S картой фонокорректора ММ/МС. Фонокорректор выполнен на прецизионных малошумящих интегральных  операционных усилителях Analog Devices, переключатель ММ/МС расположен непосредственно на плате: не самый лёгкий доступ, однако инженеры Jadis Audio посчитали, что владельцы винилового источника очень редко используют звукосниматели обоих типов. 

 

Отправлять устройство на завод для установки опциональной платы не требуется, апгрейд можно провести самостоятельно: под фоно-вход отведён один из имеющихся линейных входов. Усовершенствование обойдётся в 1230 Евро в рублевом эквиваленте.

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