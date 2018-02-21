21.02.2018 11:35

Интегральный ламповый усилитель Jadis DA88S примечателен тем, что, имея все достоинства ламповых моделей, способен прокачать довольно «сложные» колонки, в том числе с достаточно низкой чувствительностью.

В конструкции усилителя используются лампы КТ-88. Jadis DA88S обладает великолепным звучанием, а его способность работать с самыми разнообразными громкоговорителями намного превосходят возможности многих других ламповых устройств. Солидность усилителя подчёркивается его немалым весом в 40 кг.

Недавно компания-производитель объявила о возможности «дополнить» DA88S картой фонокорректора ММ/МС. Фонокорректор выполнен на прецизионных малошумящих интегральных операционных усилителях Analog Devices, переключатель ММ/МС расположен непосредственно на плате: не самый лёгкий доступ, однако инженеры Jadis Audio посчитали, что владельцы винилового источника очень редко используют звукосниматели обоих типов.