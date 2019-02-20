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Фонокорректор Creek Audio OBH 8 MK2


20.02.2019 15:00

 

 

Новинка от Creek Audio, которая, безусловно, порадует любителей винила – ММ-фонокорректор OBH-8 MK2. Теперь его можно приобрести и у российских продавцов аудио компонентов.

 

Одним из несомненных плюсов этой модели, который оценят российские меломаны – её доступность: рекомендованная розничная цена устройства составляет 12500 рублей. Ещё приятнее будет узнать, что OBH-8 MK2 заметно превосходит предыдущие версии по техническим характеристикам. 

 

Выходной каскад фонокорректора построен на дискретных элементах и работает в классе А. Предусмотрена фильтрация сетевого питания. Усиление достигает 40 дБ (фиксированное), неравномерность частотной характеристики в диапазоне 10 Гц – 100 кГц не превышает ±0,5 дБ, общий уровень гармонических искажений и шума не более 0,003 %. 

 

Низкий выходной импеданс позволяет без ущерба для звука использовать длинные кабели. Питание устройства осуществляется от внешнего адаптера 24 В / 0,5 А, который входит в комплект поставки. 

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