20.02.2019 15:00

Новинка от Creek Audio, которая, безусловно, порадует любителей винила – ММ-фонокорректор OBH-8 MK2. Теперь его можно приобрести и у российских продавцов аудио компонентов.

Одним из несомненных плюсов этой модели, который оценят российские меломаны – её доступность: рекомендованная розничная цена устройства составляет 12500 рублей. Ещё приятнее будет узнать, что OBH-8 MK2 заметно превосходит предыдущие версии по техническим характеристикам.

Выходной каскад фонокорректора построен на дискретных элементах и работает в классе А. Предусмотрена фильтрация сетевого питания. Усиление достигает 40 дБ (фиксированное), неравномерность частотной характеристики в диапазоне 10 Гц – 100 кГц не превышает ±0,5 дБ, общий уровень гармонических искажений и шума не более 0,003 %.