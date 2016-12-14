Фонокорректор Creek Audio Sequel mk 3 в виде платы

14.12.2016 12:00 Английский производитель аудиокомпонентов Creek Audio представил новую плату расширения Sequel mk 3 для интегральных усилителей Evolution 50A и 100A (плата также подойдет для более ранних моделей).



Модуль Sequel mk 3 представляет собой фонокорректор для работы с MM- и MC-картриджами. Конструкция платы позволяет менять ее параметры: можно формировать АЧХ по стандартам RIAA или IEC, задавать усиление и входную емкость. После установки модуля в усилитель его разъемы AUX могут использоваться для подключения LP-проигрывателя (при выборе этого входа на дисплее усилителей Evolution будет отображаться надпись «Phono»). Связанные новости: Creek Audio и Epos снова в России на страже Hi-Fi-традиций - 30.08.2016 10:00 Вернуться к списку новостей