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Фонокорректор Creek Audio Sequel mk 3 в виде платы


14.12.2016 12:00

 

 

Английский производитель аудиокомпонентов Creek Audio представил новую плату расширения Sequel mk 3 для интегральных усилителей Evolution 50A и 100A (плата также подойдет для более ранних моделей).

Модуль Sequel mk 3 представляет собой фонокорректор для работы с MM- и MC-картриджами. Конструкция платы позволяет менять ее параметры: можно формировать АЧХ по стандартам RIAA или IEC, задавать усиление и входную емкость. После установки модуля в усилитель его разъемы AUX могут использоваться для подключения LP-проигрывателя (при выборе этого входа на дисплее усилителей Evolution будет отображаться надпись «Phono»).

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