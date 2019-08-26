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Фонокорректор Lehmann Audio Decade Jubilee


26.08.2019 12:43

 

 

Специальная версия Jubliee двублочного фонокорректора Decade выпущена к 30-летнему юбилею Lehmann Audio. Он предназначен для работы со звукоснимателями типа ММ и МС, имеет подстройку ёмкости нагрузки (для ММ-головок) и сопротивления нагрузки (1 кОм, 100 Ом и пользовательскую для МС-головок).

 

Разрабатывая это устройство, основатель и главный идеолог бренда Норберт Леманн поставил задачу перенести звуковые достоинства флагманского корректора MM/MC Silver Cube на меньший ценовой уровень. В новой версии Decade реализованы инженерные находки в области схемных решений выходного каскада, топологии печатных плат,  а также осуществлён апгрейд некоторых радиодеталей. Входные каскады усиления теперь защищены от помех массивным боксом-экраном, выточенным из алюминия, а четырёхслойная печатная плата имеет дополнительные поверхностные экраны – они защищают внутренние дорожки от помех.

 

Во флагманском корректоре Lehmann Audio Silver Cube применены фольговые конденсаторы Mundorf. В Decade Jubilee схема пассивной корректирующей цепи RIAA также реализована с их использованием. Для аудиоблока и для блока питания использованы демпфирующие опорные ножки производства немецкой фирмы SSC (string Suspencion Concept); такие же применяются в топовых моделях фирменных усилителей для наушников и ЦАПов.

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