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Фонокорректор от Creek Audio


29.06.2018 10:07

 

 

На весенней выставке High End Show в Мюнхене (Германия) компания Creek Audio анонсировала выпуск нового малобюджетного фонокорректора OBH-8 MK2. Новинка заметно превосходит свои предыдущие версии, поскольку при её разработке использована принципиально новая схема. 

 

Выходной каскад OBH-8 MK2 работает в классе А. Усиление достигает 40 дБ, неравномерность частотной характеристики в диапазоне 10 Гц - 100 кГц не превышает +/- 0,5 дБ, общий уровень гармонических искажений и шума составляет не более 0,003%. «Питается» аппарат от внешнего адаптера 24 В/0,5 А.

 

Важным достоинством нового устройства от Creek Audio является низкий выходной импеданс. Благодаря такой особенности OBH-8 MK2 при подключении компонентов можно использовать длинные кабели без опасения, что это отрицательно скажется на качестве звучания. 

 

Розничная цена новинки на российском рынке составит чуть менее 13000 рублей, а начала продаж запланировано на осень 2018 года.

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