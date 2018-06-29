29.06.2018 10:07

На весенней выставке High End Show в Мюнхене (Германия) компания Creek Audio анонсировала выпуск нового малобюджетного фонокорректора OBH-8 MK2. Новинка заметно превосходит свои предыдущие версии, поскольку при её разработке использована принципиально новая схема.

Выходной каскад OBH-8 MK2 работает в классе А. Усиление достигает 40 дБ, неравномерность частотной характеристики в диапазоне 10 Гц - 100 кГц не превышает +/- 0,5 дБ, общий уровень гармонических искажений и шума составляет не более 0,003%. «Питается» аппарат от внешнего адаптера 24 В/0,5 А.

Важным достоинством нового устройства от Creek Audio является низкий выходной импеданс. Благодаря такой особенности OBH-8 MK2 при подключении компонентов можно использовать длинные кабели без опасения, что это отрицательно скажется на качестве звучания.