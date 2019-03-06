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Фонокорректор Vincent PHO-500


06.03.2019 13:00

 

 

Отличительный признак хорошего фонокорректора, которым в полной мере обладает новый Vincent PHO-500 – способность передать сигнал на аудиосистему с минимально возможными искажениями. В случае с новинкой модельного ряда Vincent влияние электромагнитных полей исключено благодаря тому, что источник питания вынесен в отдельный корпус.

 

Высокую динамику обеспечивает применение комплектующих от WIMA и Nichicon. Производитель гарантирует оптимальное согласование фонокорректора практически с любым звукоснимателем (MM или MC).) Предусмотрена регулировка входной ёмкости и входного сопротивления. Имеется USB-выход, который функционирует как аналогово-цифровой конвертер: оцифровка записей возможна с максимальным битрейтом 24 бит/192 кГц.

 

Частотный диапазон Vincent PHO-500: 10 Гц – 20 кГц; коэффициент гармонических искажений: < 0.05% (20 Гц – 20 кГЦ). Чувствительность входов: MM – 58 мВ, MC – 6,8 мВ. Потребляемая мощность: 10 Вт. Размеры каждого из двух блоков: 130 x 95 x 205 мм, вес – 1,4 кг и 1 кг (блок питания и блок фонокорректора соответственно).

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