06.03.2019 13:00

Отличительный признак хорошего фонокорректора, которым в полной мере обладает новый Vincent PHO-500 – способность передать сигнал на аудиосистему с минимально возможными искажениями. В случае с новинкой модельного ряда Vincent влияние электромагнитных полей исключено благодаря тому, что источник питания вынесен в отдельный корпус.

Высокую динамику обеспечивает применение комплектующих от WIMA и Nichicon. Производитель гарантирует оптимальное согласование фонокорректора практически с любым звукоснимателем (MM или MC).) Предусмотрена регулировка входной ёмкости и входного сопротивления. Имеется USB-выход, который функционирует как аналогово-цифровой конвертер: оцифровка записей возможна с максимальным битрейтом 24 бит/192 кГц.