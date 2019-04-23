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Formation от B&W: альтернатива Sonos?


23.04.2019 07:00

 

 

Вчера состоялась официальная презентация новой High-End системы класса «люкс», созданной конструкторами Bowers & Wilkins. Компоненты системы синхронизируются друг с другом без помощи проводов – так же, как это делают устройства Sonos.

 

Продукция Bowers & Wilkins широко известна своей «хай-эндностью», которая хорошо заметна и в звучании, и в уровне цен. Formation Suite – не исключение: на приобретение всех компонентов понадобится как минимум 8000 долларов США, а их дизайн придётся по душе далеко не всем… Конкуренцию моделям Sonos, которые доступны несравненно большему числу потребителей, новинка от B&W вряд ли составит – но своего покупателя, безусловно, найдёт... 

 

Из чего же состоит необычный комплект? В нём пять устройств – как уже было сказано, очень дорогих. Это саундбар Formation Bar с девятью динамиками, пара полочников (за 4000 долларов!) Formation Duo, активный сабвуфер Formation Bass с динамическим эквалайзером, небольшая яйцеобразная колонка Formation Wedge для размещения в углах комнаты или полки,  а также АЦП/ЦАП Formation Audio с поддержкой AirPlay 2.

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