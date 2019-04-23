23.04.2019 07:00

Вчера состоялась официальная презентация новой High-End системы класса «люкс», созданной конструкторами Bowers & Wilkins. Компоненты системы синхронизируются друг с другом без помощи проводов – так же, как это делают устройства Sonos.

Продукция Bowers & Wilkins широко известна своей «хай-эндностью», которая хорошо заметна и в звучании, и в уровне цен. Formation Suite – не исключение: на приобретение всех компонентов понадобится как минимум 8000 долларов США, а их дизайн придётся по душе далеко не всем… Конкуренцию моделям Sonos, которые доступны несравненно большему числу потребителей, новинка от B&W вряд ли составит – но своего покупателя, безусловно, найдёт...