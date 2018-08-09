Solo – классическая модель в стиле 60-х годов прошлого столетия. Современные дизайнеры часто обращаются к тому времени, и возврат Solo в ассортимент Fortress Seating свидетельствует о востребованности подобной продукции.

Как и прочие модели из ассортимента компании, кресла Solo выпускаются практически в любой отделке; материал можно выбрать из многочисленных вариантов, предлагаемых Fortress Seating, или предоставить собственный. Возможно изготовление как отдельных кресел, так и различных модификаций, включая диваны.