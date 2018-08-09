ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Fortress Seating: назад в 60-е


09.08.2018 11:00

 

 

Американский производитель специализированной мебели для домашних кинозалов компания Fortress Seating возобновила производство кинотеатральных кресел Solo.

 

Solo – классическая модель в стиле 60-х годов прошлого столетия. Современные дизайнеры часто обращаются к тому времени, и возврат Solo в ассортимент Fortress Seating свидетельствует о востребованности подобной продукции.

 

Как и прочие модели из ассортимента компании, кресла Solo выпускаются практически в любой отделке; материал можно выбрать из многочисленных вариантов, предлагаемых Fortress Seating, или предоставить собственный. Возможно изготовление как отдельных кресел, так и различных модификаций, включая диваны.

Связанные новости:
 3D модель кинозала – это просто - 05.03.2018 14:24
 Кресла Salamander Designs без лишних проводов - 25.03.2015 10:00
 Кресла Fortress Seating - 08.05.2012 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007