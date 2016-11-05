Домашняя техника Фотокамера Sony α6500 с расширенным функционалом

05.11.2016 12:00 Топовая модель камеры Sony с матрицей APS, I α6500 (LCE-6500), имеет широкие функциональные возможности и самую современную конструкцию.



В новинке, как и в других топовых камерах линейки анонсированных ранее, используется система 4D FOCUS, которая может сфокусировать изображение объекта всего за 0,05 секунды, это самый быстрый АФ в мире. Как и представленная ранее α6300, новая модель α6500 имеет 425 точек фазовой АФ, которые плотно покрывают практически всю площадь изображения – это самое большое в мире число точек автофокусировки среди любых камер со сменными объективами. Новая модель способна снимать со скоростью до 11 кадров в секунду с непрерывной следящей автофокусировкой и автоматической экспозицией, и до 8 кадров в секунду в режиме live-view (с минимальным лагом изображения в видоискателе), который позволяет легко следить за быстро движущимися объектами, поскольку он сочетает все преимущества электронного видоискателя с мгновенной реакцией оптического видоискателя.



Кроме того, новая камера α6500 оснащена разработанной Sony знаменитой встроенной 5-осевой системой оптической стабилизации. Это первая камера Sony с матрицей APS-C, которая предоставляет все преимущества встроенной стабилизации, что аналогично использованию укороченной примерно на 5 шагов выдержки. Новая модель также обеспечивает сенсорное управление АФ для выбора точки фокусировки и настройки параметров.



Компенсация дрожания камеры работает с множеством объективов, включая объективы с байонетом E без оптической системы стабилизации OSS (Optical SteadyShot) и объективы с байонетом A при условии использования совместимого адаптера. Когда на камере установлен объектив с байонетом E с системой OSS, угловые перемещения компенсируются объективом, а смещения по горизонтальной/вертикальной осям и ротационные сдвиги, которые объектив компенсировать не умеет, компенсируются системой в корпусе камеры, что в итоге обеспечивает оптимальную 5-осевую стабилизацию.



Новая камера α6500 имеет улучшенный дизайн, сохраняя мобильность серии α6000 и заимствуя в то же время многое от удобства успешной серии Sony α7 II. Как и модель α6300, новая модель оснащена видоискателем XGA OLED Tru-Finder с высокой контрастностью и высоким разрешением 2,4 млн. точек, обеспечивающим исключительную видимость на всей площади экрана. Вернуться к списку новостей