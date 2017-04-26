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FSD: новый экран Screen Research с тонкой рамкой и подсветкой


26.04.2017 14:00

 

 

Проекционный экран Screen Research FSD – одна из новых разработок французской компании, специализирующейся на производстве кинотеатральных экранов класса High End. 

 

Фиксированный экран в ультра-тонкой окантовке выглядит очень стильно благодаря изящному обрамлению из замши. Ширина рамки – всего 6 мм, глубина – 1 см; благодаря этому экран не кажется массивным. Опционально экран оснащается LED-подсветкой (светодиодная лента) – одноцветной или с возможностью смены цветов. Для установки экрана используется фирменная технология крепежа E-Grip.

 

Возможные варианты для заказа: ширина от 80 до 160 дюймов (от 2 до 4 метров соответственно); форматы: 1.78, 1.89, 2.35, 2.37 и 2.40; полотно – любое из ассортимента Screen Research на выбор.

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