Домашняя техника FSD: новый экран Screen Research с тонкой рамкой и подсветкой

26.04.2017 14:00 Проекционный экран Screen Research FSD – одна из новых разработок французской компании, специализирующейся на производстве кинотеатральных экранов класса High End. Фиксированный экран в ультра-тонкой окантовке выглядит очень стильно благодаря изящному обрамлению из замши. Ширина рамки – всего 6 мм, глубина – 1 см; благодаря этому экран не кажется массивным. Опционально экран оснащается LED-подсветкой (светодиодная лента) – одноцветной или с возможностью смены цветов. Для установки экрана используется фирменная технология крепежа E-Grip. Возможные варианты для заказа: ширина от 80 до 160 дюймов (от 2 до 4 метров соответственно); форматы: 1.78, 1.89, 2.35, 2.37 и 2.40; полотно – любое из ассортимента Screen Research на выбор. Вернуться к списку новостей