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Fujifilm: фотокамера для Инстаграма


29.04.2017 11:00

 

 

Компания Fujifilm представила компактную фотокамеру Instax Square SQ10 с технологией цифровой обработки и возможностью моментальной печати снимков. 

 

Появлению новой модели способствовала невероятная популярность Instagram среди пользователей социальных сетей. Специфика Fujifilm Instax Square SQ10 – возможность получения только квадратных изображений. Изображение выводится на LCD-дисплей камеры, после чего с помощью расположенных здесь же кнопок в него можно внести требуемые изменения и распечатать. 

 

Камера позволяет делать более яркие снимки в условиях недостаточной освещённости, и снимать на близком расстоянии – до 10 см от объекта съёмки. Возможности обработки фотографий включают 10 фильтров с различными эффектами, виньетирование и пр.  

 

Впервые подобные камеры появились ещё в 1998 году; с тех пор было продано более 25 миллионов экземпляров.  

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