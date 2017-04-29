29.04.2017 11:00

Компания Fujifilm представила компактную фотокамеру Instax Square SQ10 с технологией цифровой обработки и возможностью моментальной печати снимков.

Появлению новой модели способствовала невероятная популярность Instagram среди пользователей социальных сетей. Специфика Fujifilm Instax Square SQ10 – возможность получения только квадратных изображений. Изображение выводится на LCD-дисплей камеры, после чего с помощью расположенных здесь же кнопок в него можно внести требуемые изменения и распечатать.

Камера позволяет делать более яркие снимки в условиях недостаточной освещённости, и снимать на близком расстоянии – до 10 см от объекта съёмки. Возможности обработки фотографий включают 10 фильтров с различными эффектами, виньетирование и пр.