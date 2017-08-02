Furutech DeMaga: размагничивание кабелей и аудио носителей

02.08.2017 18:00 Furutech DeMaga - инновационная разработка японских инженеров, позволяющая эффективно решать проблему искажения информации, с которой регулярно сталкиваются аудиофилы и просто любители музыки. Устройство полностью размагничивает виниловые пластинки (LP, EP и прочие), а также все оптические носители: CD, CD-R, SACD, DVD, Game CD, Photo CD и DVD audio. Процесс намагничивания начинается при вращении диска, поэтому особенно важно использовать DeMagа перед записью информации на оптические медиа диски. Кроме того, с помощью устройства можно размагничивать межблочные кабели, разъёмы, сетевые кабели и все аксессуары, подверженные влиянию магнитных полей. Мощность размагничивания новой улучшенной версии DeMaga на 20% выше, чем у предыдущей модификации. Для большего удобства Furutech DeMagа оснащён сенсорной панелью управления. Устройство можно использовать даже с металлическими аксессуарами, такими, как стабилизаторы компакт-дисков или разъёмы акустических систем. Связанные новости: Сетевые кабели Furutech Studio Series - 19.05.2017 17:00 Cетевой кабель Furutech FP-S35TC - 04.11.2015 10:00 Вернуться к списку новостей