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Furutech DeMaga: размагничивание кабелей и аудио носителей


02.08.2017 18:00

 

 

Furutech DeMaga - инновационная разработка японских инженеров, позволяющая эффективно решать проблему искажения информации, с которой регулярно сталкиваются аудиофилы и просто любители музыки.

 

Устройство полностью размагничивает виниловые пластинки (LP, EP и прочие), а также все оптические носители: CD, CD-R, SACD, DVD, Game CD, Photo CD и DVD audio. Процесс намагничивания начинается при вращении диска, поэтому особенно важно использовать DeMagа перед записью информации на оптические медиа диски. Кроме того, с помощью устройства можно размагничивать межблочные кабели, разъёмы, сетевые кабели и все аксессуары, подверженные влиянию магнитных полей. 

 

Мощность размагничивания новой улучшенной версии DeMaga на 20% выше, чем у предыдущей модификации. Для большего удобства Furutech DeMagа оснащён сенсорной панелью управления. Устройство можно использовать даже с металлическими аксессуарами, такими, как стабилизаторы компакт-дисков или разъёмы акустических систем.

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