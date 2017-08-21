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Furutech Slimline Odeon E – сетевые кабели нового поколения


21.08.2017 15:00

 

 

Японская компания Furutech представляет сетевой кабель Furutech Odeon E из новейшей линейки Slim, предназначенной для широкого круга пользователей.

 

Задачи, которые «решает» кабель – это передача музыкальной и визуальной информации в её первозданном виде, с высоким разрешением, чёткостью и динамиков, без артефактов и бликов, с яркими насыщенными цветами.

 

Новый компактный разъем серии С позволяет подключиться как к портативной звуковой технике,  ноутбукам, источникам цифровой информации, так и проекторам и экранам высокого разрешения. Длина кабеля – 1,8 м, он комплектуется европейской вилкой.

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