Furutech Slimline Odeon E – сетевые кабели нового поколения
Японская компания Furutech представляет сетевой кабель Furutech Odeon E из новейшей линейки Slim, предназначенной для широкого круга пользователей.
Задачи, которые «решает» кабель – это передача музыкальной и визуальной информации в её первозданном виде, с высоким разрешением, чёткостью и динамиков, без артефактов и бликов, с яркими насыщенными цветами.
Новый компактный разъем серии С позволяет подключиться как к портативной звуковой технике, ноутбукам, источникам цифровой информации, так и проекторам и экранам высокого разрешения. Длина кабеля – 1,8 м, он комплектуется европейской вилкой.
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