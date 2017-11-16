Домашняя техника Fusion Research – профессиональные аудио серверы для систем мультирум

16.11.2017 12:37 Российский дистрибьютор Fusion Research компания Simple Distribution предлагает две новые модели аудиосерверов, OMS-1 и OMS-3. Это профессиональные устройства, предназначенные для мультирум-систем и призванные заменить бытовые музыкальные плееры, которые зачастую используются в таких системах, несмотря на множество недостатков; к последним относятся, например, открытые настройки, которые легко случайно изменить. Аудио сервер Fusion Research OMS-1 имеет два независимых аналоговых выхода и возможность подключения USB ЦАП. В модели OMS-3 независимых аналоговых выходов три, кроме того, имеется один цифровой вход. Обе новинки оснащены жёстким диском ёмкостью 1 Тб для хранения музыкальной коллекции, предусматривают возможность подключения к NAS и поддерживают сетевые сервисы, включая AirPlay. У «старшей» модели есть также CD-привод для копирования музыки с CD-дисков. Несколько таких аппаратов можно объединить вместе, получив кратное количество независимых аудио выходов, а вместе с ними и приёмников AirPlay. В отличие от бытовых моделей, у профессиональных компонентов, к которым относятся новинки от Fusion Research, есть открытый API и готовые драйверы для всех систем. Вернуться к списку новостей