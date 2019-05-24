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Галактика Ortofon


24.05.2019 12:00

 

 

Название для MM-звукоснимателя Ortofon OM Galaxy придумывали хотя и не всем миром, но далеко за пределами коллектива компании-производителя: датчане организовали конкурс для российских меломанов, поскольку именно на российском рынке будет продавать новинка.

 

Картридж с корпусом глубокого синего цвета выпущен ограниченным тиражом. Розничная цена – всего 1800 рублей. Как и все остальные модели, OM Galaxy изготовлена на собственной фабрике Ortofon в Дании. В ней используется игла с эллиптической заточкой, установленная на алюминиевом кантилевере с повышенной жёсткостью и малыми резонансами; блок иглы – сменный. Корпус из ABS имеет прекрасные демпфирующие характеристики и небольшой вес. Для удобства настройки на верхней панели имеется съёмный груз.

 

Картридж развивает на выходе напряжение более 4 мВ. Это означает, что он совместим с любыми фонокорректорами, в том числе и встроенными в интегральные усилители и AV-ресиверы. Ortofon OM Galaxy можно использовать с тонармами виниловых проигрывателей всех популярных марок, в том числе и ретро-моделей. 

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