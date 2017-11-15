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Gallo Acoustics: новое партнёрство, новые перспективы


15.11.2017 14:00

 

 

У британской Gallo Acoustics – новый дистрибьютор: им стала компания MMS Cinema. Продукцию бренда – к слову, вся она производится в Шотландии – уже можно увидеть в шоуруме российского партнёра.

 

Сегодня в ассортименте Gallo Acoustics – шесть моделей акустических систем, четырёх- и восьмиомных, сабвуфер и аксессуары. Колонки запоминаются своим необычным внешним видом и разнообразием цветов, а также удивительно чистым и сильным для их размеров «голосом».

 

Сферические 4-омные Micro и A’Diva различаются размерами металлического корпуса: его диаметр 10 см и 13 см соответственно (4” и 5”). В обеих моделях используется широкополосный трёхдюймовый драйвер. Версии Micro SE и A’Diva SE – восьмиомные; здесь конструкторы применили излучатель с плоской диафрагмой, представляющей собой алюминиевый «сэндвич» с сотовой структурой. Колонкам не нужен кроссовер, а необходимый «эффективный» объем громкоговорителя достигается благодаря патентованной технологии S2, основанной на засыпке внутреннего пространства сферы пористыми частицами. Дизайнеры предусмотрели возможность размещения колонок на высоких тонких напольных стойках; имеются настольная подставка и настенное крепление, кроме того, колонки можно подвешивать к потолку – так же, как подвесные светильники.

 

Ещё две модели Gallo, Strada 2 и Strada 2 Centre, выглядят иначе, хотя сферические корпуса никуда не делись. «Начинка» тоже другая: в колонках используется редко встречающийся в изделиях современной Hi-Fi индустрии пьезоэлектрический высокочастотный излучатель CDT 3 (Cylindrical Diaphragm Transducer), а также два 4-дюймовых вуфера из углеволокна. Характеристики системы: 68 Гц – 20 кГц, 90 дБ, 8 Ом, 150 Вт. Модель Strada 2 Centre предназначена для использования в качестве центрального канала; твитер в ней располагается горизонтально.

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