Домашняя техника Gallo Acoustics: тонкий вкус и яркий цвет

31.01.2019 16:06 Сферические сателлиты Micro и A’Diva, референсные громкоговорители Strada 2 и новинка ассортимента, подвесные акустические системы – всё это можно будет увидеть на стенде британской компании Gallo Acoustics (15-T290), которая в этом году приедет на выставку ISE в третий раз. «Фирменный секрет» Gallo Acoustics – разнообразие цветовых решений и вариантов исполнения. Миниатюрные громкоговорители-шарики можно поставить на стол или на полку, установить на изящные напольные стойки, закрепить на поверхности стены или потолка. Места они занимают немного, но уверенно озвучат любое помещение. Продукция Gallo пользуется большим успехом у инсталляторов и дизайнеров, работающих не только в частных домах и квартирах – эти колонки можно встретить на яхтах, в офисах, общественных библиотеках и отелях… Компания предлагает одиннадцать базовых цветов, но у заказчика всегда есть возможность получить колонки в любом нужном ему цвете. Более того: при заказе громкоговорителей Micro, Micro SE, A’Diva, A’Diva SE в версии Droplet (то есть в подвесном варианте) можно выбрать не только цвет корпуса колонки, но и оплётку кабеля, подходящую по цветовой гамме или контрастную, из девяти вариантов (красный, золотой, расцветку «под зебру» и другие). Связанные новости: Добавьте капельку Gallo… - 26.10.2018 11:00 Gallo Acoustics: новое партнёрство, новые перспективы - 15.11.2017 14:00 Вернуться к списку новостей