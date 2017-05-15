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Garvan Acoustic: итальянский дизайн


15.05.2017 17:06

 

 

Компания Smart Audio Group получила права на дистрибьюцию в России продукции Garvan Acoustic. Высококачественные архитектурные акустические системы производятся в Италии.

 

Компании Garvan удалось объединить передовые акустические технологии и элегантный, инновационный дизайн. В ассортименте Garvan – встраиваемые и настенные акустические системы для интерьерной и уличной установки; ультратонкие сабвуферы; колонки для яхт; а также подвесные акустические системы из керамики. Конструкторы компании используют нестандартные материалы, такие, как сталь, кориан, керамику и пр., создавая уникальные и современные модели.

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