Домашняя техника Garvan Acoustic: итальянский дизайн

15.05.2017 17:06 Компания Smart Audio Group получила права на дистрибьюцию в России продукции Garvan Acoustic. Высококачественные архитектурные акустические системы производятся в Италии. Компании Garvan удалось объединить передовые акустические технологии и элегантный, инновационный дизайн. В ассортименте Garvan – встраиваемые и настенные акустические системы для интерьерной и уличной установки; ультратонкие сабвуферы; колонки для яхт; а также подвесные акустические системы из керамики. Конструкторы компании используют нестандартные материалы, такие, как сталь, кориан, керамику и пр., создавая уникальные и современные модели. Вернуться к списку новостей