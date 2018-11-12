Гибридный интегральный усилитель VINCENT SV-200

12.11.2018 09:30 Новый интегральный усилитель гибридной конструкции SV-200 от компании Vincent - модель из линейки TubeLine в компактном исполнении, «младший брат» усилителей SV-237MK и SV-700. Несмотря на скромные габариты, SV-200 – отнюдь не компромиссное решение. Как и в SV-700, здесь применен принцип SRPP (Shunt Regulated Push-Pull, каскад с динамической нагрузкой), обеспечивший высокую динамику и низкий уровень шума. В предварительном каскаде используются лампы 6N1, они придают звучанию «тёплую» окраску. На выходе используются транзисторы Toshiba FET. Необходимую мощность даёт тороидальный трансформатор. Для поддержания постоянного сигнала используются конденсаторы Epcos общей ёмкостью 13600 мкФ. Окончательное усиление осуществляется четырьмя транзисторами Toshiba, работающими в классе AB. Для подключения источников в SV-200 предусмотрены два аналоговых входа и два цифровых входа, оптический и коаксиальный. Чтобы подключить записывающее устройство, усилитель мощности или активный сабвуфер, есть выходы Rec и Pre Out. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления, выполненный в том же стиле, что и сам SV-200. Связанные новости: Усилитель мощности Vincent SP-332 - 14.06.2018 15:10 Гибридный предусилитель Vincent SA-32 - 04.06.2018 11:58 Интегральный усилитель Vincent SV-227MK - 13.04.2018 12:00 Обновление линейки усилителей Vincent - 09.04.2018 11:20 Новый фонокорректор Vincent PHO-701 - 12.09.2017 11:31 Вернуться к списку новостей