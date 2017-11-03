03.11.2017 14:26

Компания McIntosh представила первый гибридный интегрированный усилитель MA252.

MA252 – первое ламповое устройство от McIntosh с фирменной технологией Power Guard, которая «следит» за уровнем выходного сигнала. Две пары ламп 12AX7a и 12AT7 в предусилительной части имеют защитные сетчатые кожухи. Выходная мощность 100 Вт на канал на8 Ом или 160 Вт на канал на 4 Ом.

Как и положено ламповому усилителю, MA252 оснащён подключёнными к выходным транзисторам радиаторами для уменьшения времени прогрева при первом включении усилителя. На задней панели расположены два небалансных и один балансный входы, а также фоновход и выход для подключения сабвуфера.