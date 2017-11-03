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Гибридный интегрированный усилитель McIntosh MA252


03.11.2017 14:26

 

 

Компания McIntosh представила первый гибридный интегрированный усилитель MA252.

 

MA252 – первое ламповое устройство от McIntosh с фирменной технологией Power Guard, которая «следит» за уровнем выходного сигнала. Две пары ламп 12AX7a и 12AT7 в предусилительной части имеют защитные сетчатые кожухи. Выходная мощность 100 Вт на канал на8 Ом или 160 Вт на канал на 4 Ом.

 

Как и положено ламповому усилителю, MA252 оснащён подключёнными к выходным транзисторам радиаторами для уменьшения времени прогрева при первом включении усилителя. На задней панели расположены два небалансных и один балансный входы, а также фоновход и выход для подключения сабвуфера.

 

На OLED-дисплее отображается информация о настройках, менять которые можно с помощью вращающихся ручек на передней панели или пульта ДУ.  

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