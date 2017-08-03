Гибридный усилитель Magnat RV 4

03.08.2017 11:00 Гибридный усилитель Magnat RV 4 – технологически усовершенствованная версия легендарной модели RV 3. Из обновлений функционала стоит особо отметить ЦАП и беспроводной интерфейс Bluetooth 4.0 с aptX. Номинальная мощность усилителя – 150 Вт на канал, пиковая составляет 500 Вт. Достичь этих значений позволяют два дискретных усилителя мощности на силовых транзисторах от компании Sanken. Предусилительная часть RV 4 выполнена на двух лампах E88CC российского производства. Для улучшения качества звучания лампы подбираются попарно и предварительно прогреваются в течение 60 часов. Фонокорректор с двумя раздельными входами ММ и МС собран на операционных усилителях с особо низким уровнем шума. Цифровая секция усилителя представлена коаксиальным и оптическим входами, которые принимают сигнал вплоть до 24 бит/192 кГц. За точность преобразования в аналоговый звук отвечает цифро-аналоговый преобразователь от Burr-Brown. Встроенный модуль Bluetooth c кодеком aptX обеспечивает наилучшее качество при беспроводной передаче звука. Magnat RV4 имеет предварительный выход для подключения сабвуфера или дополнительного усилителя мощности и прямой вход для интеграции усилителя в состав системы домашнего кинотеатра. На передней панели, выполненной из алюминия толщиной 8 мм, расположен высококонтрастный OLED дисплей. Связанные новости: Серия саундбаров фирмы MAGNAT - 27.08.2014 14:00 Колонки Magnat Quantum Signature и усилитель RV3 – флагманы компании - 19.07.2013 10:00 Вернуться к списку новостей