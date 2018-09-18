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GIK Acoustic: новый дизайн акустических панелей


18.09.2018 09:00

 

 

Компания-производитель из Великобритании GIK Acoustics объявила о расширении модельного ряда решений для акустической обработки помещений.

 

В серии Impression появились акустические панели и басовые ловушки нового дизайна; и без того широкий ассортимент пополнился пятью новыми вариантами отделки. Жёсткие настенные панели выполняют звукопоглощающую функцию, при этом их внешний вид позволяет «вписать» панели в интерьер, не нарушая его целостности; более того, продукция GIK Acoustics может стать элементом декора жилого помещения или звукозаписывающей студии.

 

На сегодня в серии Impression представлены акустические панели двенадцати видов. Дизайнер, работающий над оформлением интерьера, с лёгкостью подберёт нужный вариант – строгий геометрический рисунок, абстрактные узоры и пр. Все панели выпускаются в трёх типоразмерах: квадратные 600 x 600 мм, узкие прямоугольные 300 x 1200 мм, прямоугольные 600 x 1200 мм. Толщина звукопоглощающего слоя – 50 мм для акустических панелей, 100 мм и 150 мм для басовых ловушек. Материал – натуральный шпон пяти цветов: бук, чёрный, белый, серый вяз, красное дерево.

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