GIK Acoustic: новый дизайн акустических панелей

18.09.2018 09:00 Компания-производитель из Великобритании GIK Acoustics объявила о расширении модельного ряда решений для акустической обработки помещений. В серии Impression появились акустические панели и басовые ловушки нового дизайна; и без того широкий ассортимент пополнился пятью новыми вариантами отделки. Жёсткие настенные панели выполняют звукопоглощающую функцию, при этом их внешний вид позволяет «вписать» панели в интерьер, не нарушая его целостности; более того, продукция GIK Acoustics может стать элементом декора жилого помещения или звукозаписывающей студии. На сегодня в серии Impression представлены акустические панели двенадцати видов. Дизайнер, работающий над оформлением интерьера, с лёгкостью подберёт нужный вариант – строгий геометрический рисунок, абстрактные узоры и пр. Все панели выпускаются в трёх типоразмерах: квадратные 600 x 600 мм, узкие прямоугольные 300 x 1200 мм, прямоугольные 600 x 1200 мм. Толщина звукопоглощающего слоя – 50 мм для акустических панелей, 100 мм и 150 мм для басовых ловушек. Материал – натуральный шпон пяти цветов: бук, чёрный, белый, серый вяз, красное дерево. Связанные новости: Новые акустические панели Artnovion - 10.05.2018 11:30 Primacoustic: новые акустические панели для жилых интерьеров - 08.04.2017 11:30 Вернуться к списку новостей