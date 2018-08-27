27.08.2018 10:00

Bang & Olufsen планирует представить на сентябрьской выставке CEDIA 2018 две новые колонки с поддержкой функции Google Assistant.

Одна из новинок, переносная (со встроенным подзаряжаемым аккумулятором) модель BeoSound 1, поступит в продажу уже во второй половине сентября. Спустя месяц поклонники бренда смогут приобрести и вторую модель – проводную всенаправленную BeoSound 2.

Громкоговорители имеют корпус конической формы с отделкой алюминием и латунью. Колонки поддерживают Google Assistant, имеют встроенные модули Chromecast и Airplay 2. Для управления используются четыре программируемые кнопки, расположенные в верхней части устройства. За распознавание голосовых команд «отвечают» пять микрофонов и технология эхоподавления. Модель BeoSound 2 также оснащена поворотным регулятором, позволяющим менять уровень громкости вручную.