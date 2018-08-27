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Google Assistant в громкоговорителях B&O


27.08.2018 10:00

 

 

Bang & Olufsen планирует представить на сентябрьской выставке CEDIA 2018 две новые колонки с поддержкой функции Google Assistant.

 

Одна из новинок, переносная (со встроенным подзаряжаемым аккумулятором) модель BeoSound 1, поступит в продажу уже во второй половине сентября. Спустя месяц поклонники бренда смогут приобрести и вторую модель – проводную всенаправленную BeoSound 2.

 

Громкоговорители имеют корпус конической формы с отделкой алюминием и латунью. Колонки поддерживают Google  Assistant, имеют встроенные модули Chromecast и Airplay 2. Для управления используются четыре программируемые кнопки, расположенные в верхней части устройства. За распознавание голосовых команд «отвечают» пять микрофонов и технология эхоподавления. Модель BeoSound 2 также оснащена поворотным регулятором, позволяющим менять уровень громкости вручную.  

 

Розничные цены в США составляют 1750 долларов (BeoSound 1) и 2250 долларов (BeoSound 2); цена док-станции – 175 долларов.

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