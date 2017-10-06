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Google Home Max: большой и умный


06.10.2017 13:40

 

 

В компании «умных» громкоговорителей – прибавление. Новую модель представила корпорация Google. Google Home Max – прямой конкурент «яблочному» смарт-динамику HomePod, правда, новинка выглядит намного внушительнее. Размерами она превосходит малютку HomePod почти в два раза; габариты Google Home Max – 33,5 х 19 х 15 см.

 

Звучит громкоговоритель тоже впечатляюще – одной колонки вполне достаточно, чтобы озвучить комнату средней площади. Разработчики оснастили динамик двумя 4,5-дюймовыми низкочастотными драйверами и двумя специально разработанными твитерами. Для подстройки звука к особенностям помещения и в зависимости от местонахождения динамика Google использует фирменную технологию Smart Sound. Из двух Google Home Max получается стерео система с разделением левого и правого каналов. 

 

Поскольку Google Home Max способен воспроизводить музыку на очень высоких уровнях громкости, возникает резонный вопрос, сможет ли интеллектуальное устройство расслышать заданный ему вопрос. Инженеры, работавшие над его созданием, обещают, что команда «OK, Google» будет «срабатывать» всегда, однако не секрет, что в случае с моделью Google Home это утверждение не соответствует действительности.

 

Покупатели Google Home Max в течение года со дня покупки могут бесплатно пользоваться ресурсами Google Play Music и YouTube Music. Новинка поддерживает Spotify, Pandora, Netflix и другие потоковые сервисы. Возможно подключение по Bluetooth и Wi-Fi. 

 

Дата начала продаж нового устройства в Европе неизвестна. 

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