Google Home Mini: о чём мы узнаем 4 октября?

25.09.2017 12:40 4 октября 2017 года состоится официальная презентация новых продуктов Google. Одной из давно ожидаемых новинок станет смарт-динамик Google Home Mini. Средства массовой информации узнали о появлении этого устройства благодаря утечке информации. Новый «умный» динамик – прямой конкурент модели Amazon Echo Dot, предполагается, что даже их розничные цены не будут отличаться. С Amazon Echo Dot новый Google Home Mini «роднит» не только цена. Смарт-динамик от Google также нужно будет подключать к электросети. Отсутствие беспроводной версии – то, за что многие ругают Echo Dot; довольно странно, что Google не поспешил избавиться от этого повода подвергнуться критике. От своего полноразмерного собрата, колонки Google Home, пользователи нового гаджета получат меньше возможностей для индивидуальной настройки, зато новое миниатюрное устройство от Google будет выпускаться в нескольких цветах: предположительно белом, тёмно-сером и коралловом. Глобальных отличий в функционале не будет: с помощью Google Home Mini пользователи так же смогут общаться с голосовым помощником Google Assistant, управляя через него домашними «умными» устройствами, слушая новости и задавая несложные вопросы. Связанные новости: Amazon Alexa: поддержка мультирум - 04.09.2017 08:03 неФОРМАЛЬНЫЕ новости: Amazon Echo на страже закона - 13.07.2017 12:00 Смарт-колонки с голосовым помощником: прогноз на будущее - 06.06.2017 11:00 Lutron: совместимость с Google Home - 25.04.2017 11:00 Вернуться к списку новостей