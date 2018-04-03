03.04.2018 15:36

Корпорация Google выпустила обновление программного обеспечения для своих «умных» громкоговорителей Google Home, Home Mini и Home Max.

Обновление расширяет возможности использования имеющихся у потребителей Bluetooth-колонок, не относящихся к продукции Google. Теперь, будучи подключёнными к Google-устройствам, другие беспроводные колонки будут воспроизводить музыку даже без встроенного Chromecast.

Теперь даже обладатели маленьких и весьма скромных по звучанию Google Mini могут слушать любимые записи в лучшем качестве, подключив другие громкоговорители с поддержкой Bluetooth. Речь, разумеется, идёт только о прямой передаче аудио сигнала; голосовое управление по-прежнему будет доступно только для устройств Google.