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Google Stream: больше, чем стриминг


11.10.2019 08:00

 

 

Компания Google представила новую функцию Stream. Она позволяет перенаправлять воспроизведение аудио или видео контента, получаемого от потоковых сервисов. Функция поддерживается различными цифровыми устройствами.

 

Stream совместим с различными приложениями, такими, как YouTube, YouTube Music, Spotify, Pandora и др. Воспроизводимые музыка или видео могут быть перенаправлены на другие устройства. Для этого достаточно воспользоваться «услугами» голосового помощника Google Assistant. Команда для него может звучать как «Эй, Гугл, перемести музыку на колонку в кухне» или «Эй, Гугл, включи то же самое на телевизоре в гостиной».

 

Новая возможность актуальна для тех пользователей, которые являются владельцами разных устройств Google. Речь может идти о смартфоне, телевизионной приставке с Chromecast или Android TV, «умной» колонке Google Home и так далее. К сожалению, в России доступны не все гаджеты Google, поэтому отечественные потребители не смогут воспользоваться всеми преимуществами Stream в полной мере.

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