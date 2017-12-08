08.12.2017 13:06

Корпорация Google перешла в активное наступление в продолжающемся противостоянии Amazon, объявив о прекращении поддержки YouTube для Echo Show и Amazon Fire TV. Это серьёзный удар для Amazon, поскольку YouTube является самой популярной видео платформой в мире и наиболее часто загружаемым через Fire TV приложением.

Решение Google стало мерой, предпринятой в ответ на недавние действия Amazon: ритейлер постепенно сокращает ассортимент Nest, а до этого отказался продавать Chromecast и Google Home как составляющие прямую конкуренты его собственным разработкам. При этом ограничения не коснулись продукции других производителей, таких как «умные» громкоговорители Sonos или телеприставки от Roku и Nvidia.

Официально Google никогда не представлял приложение YouTube ни для Fire TV, ни для Echo Show, предлагая потребителям, по сути, взломанную версию созданного Amazon видеосервиса. Предположительно, именно это послужило причиной конфликта между двумя корпорациями. Google готов к совместной разработке официального приложения, но только при условии «взаимности» со стороны Amazon, например, в виде поддержки Google Cast на Prime Video.

Amazon уже демонстрировала готовность работать с конкурентами. В ближайшем будущем на Apple TV будет доступна платформа для потоковой передачи видео Amazon Prime – это значит, что она может быть открыта для работы с Google. Впрочем, особой любви друг к другу у компаний не было никогда: так, Amazon решила не использовать «гугловскую» версию Android в реализуемых смартфонах и планшетах.