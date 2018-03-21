Готовимся к летнему сезону с Hyundai

21.03.2018 16:44 Новинка от компании Hyundai станет отличным подарком к началу летнего сезона для любителей отдыха на природе. Корейский бренд презентовал линейку кемпинговых светодиодных фонарей, объединивших в одном устройстве классический переносной светильник и радиоприёмник. В серии семь моделей, они различаются размерами и цветовой гаммой, а также типами используемых элементов питания. Для фонаря H-RLС100 придётся запастись батарейками АА (их хватит на 5 часов непрерывной работы прибора), а для остальных моделей (H-RLС110, H-RLС120 и H-RLС130, H-RLС140, H-RLС150 и H-RLС160) понадобятся батарейки типа D – эти устройства имеют встроенный фонарик, излучающий узконаправленный световой поток 20 люмен. Световой поток основного источника – 10 люмен. Все кемпинговые фонари оснащены телескопической антенной (кроме H- H-RLС100 – у этой модели антенна встроенная) с возможностью прослушивания радио в FM и AM диапазонах, а также динамиком мощностью 0,5 Вт. Ударопрочный пластиковый корпус защищён от попадания внутрь песка, пыли и влаги и снабжён ручкой для переноса. Розничная цена устройств составляет от 570 до 1840 рублей. Связанные новости: Ресиверы DVB-T2 от Hyundai - 14.03.2018 13:55 Не хайфаем единым… - 12.03.2018 16:40 LCD панель Hyundai D46SFB - 14.12.2015 17:00 Вернуться к списку новостей