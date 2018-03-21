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Готовимся к летнему сезону с Hyundai


21.03.2018 16:44

 

 

Новинка от компании Hyundai станет отличным подарком к началу летнего сезона для любителей отдыха на природе. Корейский бренд презентовал линейку кемпинговых светодиодных фонарей, объединивших в одном устройстве классический переносной светильник и радиоприёмник. 

 

В серии семь моделей, они различаются размерами и цветовой гаммой, а также типами используемых элементов питания. Для фонаря H-RLС100 придётся запастись батарейками АА (их хватит на 5 часов непрерывной работы прибора), а для остальных моделей (H-RLС110, H-RLС120 и H-RLС130, H-RLС140, H-RLС150 и H-RLС160) понадобятся батарейки типа D – эти устройства имеют встроенный фонарик, излучающий узконаправленный световой поток 20 люмен. Световой поток основного источника – 10 люмен.

 

Все кемпинговые фонари оснащены телескопической антенной (кроме H- H-RLС100 – у этой модели антенна встроенная) с возможностью прослушивания радио в FM и AM диапазонах, а также динамиком мощностью 0,5 Вт. Ударопрочный пластиковый корпус защищён от попадания внутрь песка, пыли и влаги и снабжён ручкой для переноса. Розничная цена устройств составляет от 570 до 1840 рублей.

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