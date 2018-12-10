10.12.2018 11:40

Производитель специализированной AV-мебели Salamander Designs и компания Screen Innovations объявили о начале партнёрства. Его цель – предложить системным интеграторам готовые решения на базе продукции обеих компаний.

В разработанной программе участвуют: со стороны Salamander Designs – модели комодов серии Ultra-Short Throw, со стороны Screen Innovations – моторизованные проекционные экраны линии Solo Pro.

Тумбы Ultra-Short Throw, как следует из названия серии предназначены для установки внутрь ультра-короткофокусных проекторов. Эти модели отличаются небольшой глубиной, стильным внешним видом, тщательно продуманной системой охлаждения. На передней панели размещаются вентиляционные отверстия для отвода горячего воздуха. Тумбы выпускаются в нескольких цветах и вариантах отделки. При необходимости возможно изготовление тумбы по индивидуальным размерам, причём изменения в конструкцию вносятся в кратчайшие сроки.