Готовые решения от Salamander Designs и Screen Innovations
Производитель специализированной AV-мебели Salamander Designs и компания Screen Innovations объявили о начале партнёрства. Его цель – предложить системным интеграторам готовые решения на базе продукции обеих компаний.
В разработанной программе участвуют: со стороны Salamander Designs – модели комодов серии Ultra-Short Throw, со стороны Screen Innovations – моторизованные проекционные экраны линии Solo Pro.
Тумбы Ultra-Short Throw, как следует из названия серии предназначены для установки внутрь ультра-короткофокусных проекторов. Эти модели отличаются небольшой глубиной, стильным внешним видом, тщательно продуманной системой охлаждения. На передней панели размещаются вентиляционные отверстия для отвода горячего воздуха. Тумбы выпускаются в нескольких цветах и вариантах отделки. При необходимости возможно изготовление тумбы по индивидуальным размерам, причём изменения в конструкцию вносятся в кратчайшие сроки.
Проекционные экраны Solo Pro – первая модель Screen Innovations, созданная с использованием Short Throw. Доступны два варианта – с питанием от литиевого аккумулятора или низковольтная (24 В) версия. Диагональ экранов – до 100 дюймов; предусмотрено несколько цветов кассеты, от «традиционных» белого и чёрного до оранжевого и бирюзового.
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