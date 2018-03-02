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Громкоговоритель из фанеры


02.03.2018 15:36

 

 

Дизайнеры известной японской студии Nendo разработали беспроводной громкоговоритель для компании Bunaco. Вся продукция бренда делается из дерева; в данном случае основным материалом стали тонкие полоски буковой фанеры.

 

Они плотно сворачиваются по спирали, обеспечивая готовому изделию прочность и защиту от влаги. Как утверждают дизайнеры, дополнительным преимуществом являются хорошие звукопоглощающие свойства материала, обеспечивающие чистое и мягкое звучание. 

 

Всенаправленный излучатель размещается в цилиндре из акрила. Благодаря его прозрачным стенкам и материал, и задумка дизайнеров остаются на виду. К сожалению, данные о звуковых характеристиках на сайтах дизайн-студии и производителя отсутствуют.

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