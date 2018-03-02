Громкоговоритель из фанеры

02.03.2018 15:36 Дизайнеры известной японской студии Nendo разработали беспроводной громкоговоритель для компании Bunaco. Вся продукция бренда делается из дерева; в данном случае основным материалом стали тонкие полоски буковой фанеры. Они плотно сворачиваются по спирали, обеспечивая готовому изделию прочность и защиту от влаги. Как утверждают дизайнеры, дополнительным преимуществом являются хорошие звукопоглощающие свойства материала, обеспечивающие чистое и мягкое звучание. Всенаправленный излучатель размещается в цилиндре из акрила. Благодаря его прозрачным стенкам и материал, и задумка дизайнеров остаются на виду. К сожалению, данные о звуковых характеристиках на сайтах дизайн-студии и производителя отсутствуют. Связанные новости: Cotodama Lyric: слушай, смотри, читай - 21.12.2017 12:06 Final: новинки из Японии - 06.04.2017 13:03 Вернуться к списку новостей