Громкоговоритель из фанеры
Дизайнеры известной японской студии Nendo разработали беспроводной громкоговоритель для компании Bunaco. Вся продукция бренда делается из дерева; в данном случае основным материалом стали тонкие полоски буковой фанеры.
Они плотно сворачиваются по спирали, обеспечивая готовому изделию прочность и защиту от влаги. Как утверждают дизайнеры, дополнительным преимуществом являются хорошие звукопоглощающие свойства материала, обеспечивающие чистое и мягкое звучание.
Всенаправленный излучатель размещается в цилиндре из акрила. Благодаря его прозрачным стенкам и материал, и задумка дизайнеров остаются на виду. К сожалению, данные о звуковых характеристиках на сайтах дизайн-студии и производителя отсутствуют.
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