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H значит Наследие


28.12.2017 12:00

 

 

Heritage в переводе с английского означает «наследие»; случайное совпадение написания букв в английском и русском языке позволило нам немного «поиграть» с названием этой новости… HP-3 – первые наушники Klipsch в серии Heritage, и они в полной мере унаследовали не только роскошный ретро-дизайн, характерный для акустических систем этой серии, но и самые современные аудиотехнологии, применяемые при создании продукции бренда.

 

Динамические излучатели, которыми оснащены наушники, имеют диаметр 52 мм; их диффузоры сделаны из целлюлозы, мощность магнитной системы составляет более 1 Тесла. Убедительное звуковое давление и широкий динамический диапазон – «заслуга» подвесов из синтетического каучука, позволяющих диффузорам перемещаться линейно с большой амплитудой. Благодаря полуоткрытой конструкции корпусов чашек наушники дают широкую стереокартину, в то же время обеспечивая защиту от внешних шумов. Heritage HP-3 совместимы с различными усилителями, в том числе и встроенными в Hi-Fi-компоненты.

 

При создании Heritage HP-3 применяются исключительно натуральные материалы – древесина (варианты отделки – чёрное дерево, орех, дуб), кожа, сталь. Наушники комплектуются двумя сменными кабелями различной длины, переходником для гнезд 6,3 мм и удобной подставкой для хранения. Чтобы подчеркнуть статус модели, HP-3 поставляются в деревянном боксе с прозрачной верхней крышкой.

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