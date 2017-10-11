Harman Kardon Invoke – лучше поздно, чем никогда?
Harman Kardon попробует свои силы в борьбе за лояльность покупателей смарт-динамиков. Компания планирует выпуск «умной» колонки Invoke с голосовым помощником Cortana от Microsoft.
Ожидается, что презентация новинки состоится в октябре. С помощью технологии Cortana обладатели Invoke получат возможность управлять динамиком дистанционно, только голосом: запускать ту или иную музыкальную композицию, прослушивать новости, проверять своё расписание на день и т.д. Благодаря интеграции со Skype можно осуществлять звонки на мобильные телефоны и другие поддерживающие эту технологию устройства.
Акустическая система Invoke будет оснащаться тремя НЧ-драйверами, тремя твитерами, двумя пассивными радиаторами и семью микрофонами для распознавания голосовых команд. Динамик будет доступен в двух цветах: белом (Pearl Silver) и чёрном (Graphite). Розничная цена в США составит $199.95.
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