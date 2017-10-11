Harman Kardon попробует свои силы в борьбе за лояльность покупателей смарт-динамиков. Компания планирует выпуск «умной» колонки Invoke с голосовым помощником Cortana от Microsoft.

Ожидается, что презентация новинки состоится в октябре. С помощью технологии Cortana обладатели Invoke получат возможность управлять динамиком дистанционно, только голосом: запускать ту или иную музыкальную композицию, прослушивать новости, проверять своё расписание на день и т.д. Благодаря интеграции со Skype можно осуществлять звонки на мобильные телефоны и другие поддерживающие эту технологию устройства.