25.10.2017 19:14

Один из участников выставки Integrated Systems Russia 2017, которая пройдёт в Москве в начале ноября, компания HARMAN, представит решения AMX для автоматизации переговорных комнат, а также инсталляционную серию акустических систем и микшеров JBL Commercial.

Комплексное решение для автоматизации переговорных AMX Acendo в России будет продемонстрировано впервые. Линейка состоит из трёх продуктов: решения для оснащения конференц-залов и переговорных комнат AMX Acendo Core, серии многофункциональных саундбаров Vibe, дизайн которых идеально подходит для современных офисных интерьеров, а также сенсорных панелей AMX Acendo RoomBook.

В рамках выставки пройдут лекции от специалистов Harman Professional Solutions. Ежедневно две сессии будут посвящены обзору новинок продукции AMX 2017 года; также дважды в день (кроме 31 октября) пройдут презентации готовых решений для коммерческих инсталляций, в том числе линейки JBL Commercial. В первый день работы выставки, 31 октября, участники деловой программы смогут услышать доклад о применении продукции HARMAN в сфере HoReCa, а 2 ноября посетители Аудиофорума узнают о методе автоматической коррекции громкости в зависимости от уровня шума, который помогает повысить разборчивость речи.