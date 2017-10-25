ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017 (копия 1)

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

HARMAN на выставке Integrated Systems Russia 2017


25.10.2017 19:14

 

 

Один из участников выставки Integrated Systems Russia 2017, которая пройдёт в Москве в начале ноября, компания HARMAN, представит решения AMX для автоматизации переговорных комнат, а также инсталляционную серию акустических систем и микшеров JBL Commercial. 

 

Комплексное решение для автоматизации переговорных AMX Acendo в России будет продемонстрировано впервые. Линейка состоит из трёх продуктов: решения для оснащения конференц-залов и переговорных комнат AMX Acendo Core, серии многофункциональных саундбаров Vibe, дизайн которых идеально подходит для современных офисных интерьеров, а также сенсорных панелей AMX Acendo RoomBook.

 

В рамках выставки пройдут лекции от специалистов Harman Professional Solutions. Ежедневно две сессии будут посвящены обзору новинок продукции AMX 2017 года; также дважды в день (кроме 31 октября) пройдут презентации готовых решений для коммерческих инсталляций, в том числе линейки JBL Commercial. В первый день работы выставки, 31 октября, участники деловой программы смогут услышать доклад о применении продукции HARMAN в сфере HoReCa, а 2 ноября посетители Аудиофорума  узнают о методе автоматической коррекции громкости в зависимости от уровня шума, который помогает повысить разборчивость речи.

 

Для гостей выставки и посетителей стенда Harman предусмотрены и развлекательные мероприятия, которые будут проходить ежедневно, в 13:00 (31 октября – в 14:00) и 17:00 (17:15): выступление струнного трио и «ремоут спектакль», звуки которого зрители смогут услышать только в наушниках AKG от HARMAN.

Связанные новости:
 HARMAN на выставке Prolight + Sound Russia 2017 - 14.09.2017 14:34
 Harman: голосовое управление на расстоянии - 29.06.2017 13:53
 JBL: беспроводная акустика Control X Wireless - 03.03.2017 10:00
 HARMAN на выставке NAMM 2017 - 01.02.2017 12:00
 Наушники AKG K67, K167 и K267 рекомендованы диджеем TIESTO - 19.03.2013 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007