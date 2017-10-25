HARMAN на выставке Integrated Systems Russia 2017
Один из участников выставки Integrated Systems Russia 2017, которая пройдёт в Москве в начале ноября, компания HARMAN, представит решения AMX для автоматизации переговорных комнат, а также инсталляционную серию акустических систем и микшеров JBL Commercial.
Комплексное решение для автоматизации переговорных AMX Acendo в России будет продемонстрировано впервые. Линейка состоит из трёх продуктов: решения для оснащения конференц-залов и переговорных комнат AMX Acendo Core, серии многофункциональных саундбаров Vibe, дизайн которых идеально подходит для современных офисных интерьеров, а также сенсорных панелей AMX Acendo RoomBook.
В рамках выставки пройдут лекции от специалистов Harman Professional Solutions. Ежедневно две сессии будут посвящены обзору новинок продукции AMX 2017 года; также дважды в день (кроме 31 октября) пройдут презентации готовых решений для коммерческих инсталляций, в том числе линейки JBL Commercial. В первый день работы выставки, 31 октября, участники деловой программы смогут услышать доклад о применении продукции HARMAN в сфере HoReCa, а 2 ноября посетители Аудиофорума узнают о методе автоматической коррекции громкости в зависимости от уровня шума, который помогает повысить разборчивость речи.
Для гостей выставки и посетителей стенда Harman предусмотрены и развлекательные мероприятия, которые будут проходить ежедневно, в 13:00 (31 октября – в 14:00) и 17:00 (17:15): выступление струнного трио и «ремоут спектакль», звуки которого зрители смогут услышать только в наушниках AKG от HARMAN.
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