Домашняя техника HARMAN на выставке NAMM 2017

01.02.2017 12:00 HARMAN вновь удивил и порадовал своих поклонников представив новинки: комплексное решение для живых выступлений Connected PA, микрофоны AKG, новые активные мониторы JBL Professional, цифровой WiFi микшер Soundcraft, а также гитарные педали DigiTech.



Впервые на стенде было продемонстрировано комплексное решение для живых выступлений Connected PA. Его основой является микшер Soundcraft Ui24, а все управление осуществляется посредством фирменного приложения One App для компьютеров на базе OS X и Windows, а также планшетов, работающих под управлением Android или iOS. Инструменты и микрофоны подключаются либо напрямую в микшер, либо, при необходимости, через активный директ-бокс DBX Di1, позволяющий включать в систему гитару, бас, клавиши и другие инструменты. Для использования на живых выступлениях предлагаются вокальные микрофоны AKG P5i с суперкардиоидной направленностью и встроенной ветрозащитой. Дополняет серию линейка активной портативной акустики JBL PRX 800. Все подключенные устройства определяются в приложении автоматически, и пользователь получает возможность управлять всеми основными параметрами с помощью микшерного пульта.



Линейка студийной акустики JBL Professional пополнилась активными мониторами референсного уровня 705Р и 708Р. Новинки продолжают традиции серии 7 и оснащены оригинальными компрессионными ВЧ-излучателями 2409H с рупором Image Control Waveguide, обеспечивающими сверхнизкий уровень искажений в диапазоне частот до 36 кГц. Модель 705Р имеет 5-дюймовый СЧ/НЧ-излучатель с рабочим ходом 14 мм и АЧХ, начинающейся с отметки 39Гц. Модель 708Р крупнее и имеет 8-дюймовый динамик, изготовленный по технологии Differential Drive и воспроизводящий бас с отметки 35 Гц. Обе модели оснащены раздельным усилением 120 Вт на ВЧ и 250 Вт на СЧ/НЧ, имеют аналоговые и цифровые AES|EBU входы, а также встроенный DSP-процессор с функцией автоматической настройки под акустику помещений и 8-полосным пользовательским эквалайзером.



Для тонкой настройки и управления студийным мониторингом в семействе решений JBL Professional был представлен контроллер Intonato 24, имеющий 24 аналоговых и 24 цифровых AES|EBU входа и возможность работы с сетевыми протоколами HARMAN BLU Link или Dante. Для каждой из 24 подключаемых акустических систем контроллер предлагает регулировки громкости, эквализации, автоматическую калибровку и выделение LFE-канала для использования сабвуфера. Управление им организовано посредством удобного графического интерфейса, совместимого с Mac, Windows, Android и iOS, или опционального пульта Intonato Desktop с сенсорным дисплеем.



Новый конденсаторный микрофон AKG C636 Master Reference обладает равномерной кардиоидной направленностью и специальной конструкцией гриля для устранения эффекта обратной связи. Первая в мире система двойного подвеса микрофонного капсуля и многослойная защита корпуса от вибраций обеспечивают чистое звучание вокала на концерте или в студии без шумов и призвуков.



Под брендом DigiTech представлены две новые гитарныхе педали: DigiTech CabDryVR, эмулирующая звучание различных комбиков для электрической и бас-гитары, и педаль эмуляции обратной связи DigiTech FreqOut, позволяющая пользователю управлять характером звучания эффекта. Дочерний бренд DigiTech DOD также представил две новинки: сверхкомпактные педали серии Mini: Volume и Expression, которые, несмотря на малые размеры, обладают удобством и функциональностью полноразмерных версий. Связанные новости: Цифровая микшерная консоль HARMAN Soundcraft Vi2000 - 29.12.2016 10:00 Система мультирум Harman Kardon Omni - 16.09.2014 10:00 AV-ресиверы Harman Kardon: гибкость коммутации и эмоциональное звучание - 28.08.2013 18:00 Вернуться к списку новостей